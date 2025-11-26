Il tempo si stabilizza sulla Bergamasca Calano le temperature

Davide Piasente del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica La saccatura alimentata da aria artico-marittima che ha interessato la Lombardia due giorni fa tende ad isolarsi sui bacini meridionali della Penisola, permettendo una ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteorologiche. Al contempo da ovest la pressione tende ad un temporaneo, quanto modesto aumento, garantendo qualche giorno soleggiato. Mercoledì 26 novembre 2025 Tempo previsto: nelle prime ore nuvolosità irregolare sparsa sui settori pianeggianti ma in un contesto asciutto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

