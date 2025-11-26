Maresca li sta collezionando come le tacche sul fucile, nei western: il Barcellona di Hansi Flick, il Liverpool di Arne Slot, e il Psg di Luis Enrique. In poco più di quattro mesi. Il Telegraph a questo punto gli rende merito: se il Chelsea fa quel che fa “è in gran parte grazie a Maresca”. “L’italiano – scrive il giornale inglese – si sta dimostrando uno dei migliori tattici del gioco. Maresca è l’uomo perfetto per un piano generale. Contro il Barcellona,??l’obiettivo era quello di inondare il suo attacco di velocità e mettere a nudo la debole linea difensiva alta di Flick. Non avrebbe potuto funzionare meglio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Telegraph celebra Maresca: «È già tra i grandissimi, può superare Guardiola»