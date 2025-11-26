Il telefono fatto volare da Elodie era il mio non sono un fan invadente ma un giornalista | vi spiego com' è andata

Non sono un ballerino, anzi mi muovo sul palco abbastanza male, canto forse peggio eppure sono entrato a far parte a cachet zero di “Elodie Show 2025” che lunedì ha fatto tappa a Messina. Additato non solo dai social come un fan troppo “invadente”. Ci sono invece entrato da fotoreporter. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

