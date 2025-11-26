Il talk Un sogno chiamato spazio giovani
Tocca al talk sui giovani, moderato dalla giornalista Nadia Frulli.Lorenzo Luatti (Oxfam Italia): "Le caratteristiche della dispersione scolastica di Arezzo non sono così differenti dalle altre realtà toscane. Ma ci sono alcuni aspetti che la distinguono. Merita segnalare la forte caduta nei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Telesveva. . SERIE D | Fidelis Andria, Taurino: "Emozionante tornare tra i titolari, ora sogno il primo gol" #andria #sport Su Youtube: https://youtu.be/pNH3wfndOqc - facebook.com Vai su Facebook
"#BrillaIlTalkDeiSogni" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Il difficile sogno di uno Spazio comune - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Lo riporta corriere.it