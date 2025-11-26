Il tacchino Waddle tra i cronisti alla Casa Bianca in posa per le foto prima della grazia di Trump – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 26 novembre 2025 Il tacchino Waddle tra i cronisti alla Casa Bianca in posa per le foto come una star prima della cerimonia di grazia con il Presidente Trump e la moglie Melania in occasione del Ringraziamento. Waddle si è espresso con un gloglottio scatenando le risate dei giornalisti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
