Il tacchino Waddle tra i cronisti alla Casa Bianca in posa per le foto prima della grazia di Trump – Il video

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 26 novembre 2025 Il tacchino Waddle tra i cronisti alla Casa Bianca in posa per le foto come una star prima della cerimonia di grazia con il Presidente Trump e la moglie Melania in occasione del Ringraziamento. Waddle si è espresso con un gloglottio scatenando le risate dei giornalisti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

