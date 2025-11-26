Il surreale blitz ProPal-femminista a Calenda | La guerra è patriarcale
Un blitz che potremmo definire "ProPal transfemminista" che ben fotografa la marmellata ideologica con cui si banchetta in certi ambienti legati alla sinistra movimentista e antagonista. È quello subito da Carlo Calenda, leader di Azione, all'Università La Sapienza di Roma dove si era recato per un incontro con gli studenti. "Fuori i sionisti" ma anche "fuori i liberali" sono gli slogan che si sentono. Qualcuno urla anche "la guerra è espressione patriarcale". "Alla Sapienza era previsto un corteo transfemminista in occasione del 25 novembre, che qualcuno ha trasformato in una contestazione al confronto che avevo con gli studenti, su loro invito. 🔗 Leggi su Iltempo.it
