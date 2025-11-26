“L'alibi è una prova che va verificata subito, perché può escludere un sospettato.” Nel nostro estratto, l'avv. Giada Bocellari affronta con Rita Cavallaro uno dei passaggi più critici del caso Garlasco: l'alibi informatico di Alberto Stasi è stato ignorato, i file temporanei recuperati solo due anni dopo l'omicidio e un processo che, nel frattempo, aveva già preso una direzione irreversibile. Un nodo che riapre la domanda centrale di questa vicenda: quanto possono pesare i ritardi investigativi quando il tribunale dell'opinione pubblica ha già deciso? Estratto dalla Parte 1 dell'intervista di Rita Cavallaro sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Il suo alibi è stato cancellato". L'avvocato di Stasi smaschera le bugie di Garlasco