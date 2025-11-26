il summer jamboree dal 31 luglio al 9 agosto

Summer Jamboree, ecco le date per il 2026: il festival si svolgerà dal 31 luglio al 9 agosto. L’evento continua a consolidarsi come una delle esperienze culturali e urbane più iconiche d’Europa: un festival diffuso che coinvolge l’intera città, trasformandola in un grande palcoscenico a cielo aperto, in grado di attrarre un pubblico intergenerazionale – dai giovanissimi alle famiglie, appassionati da tutto il mondo, turisti italiani e internazionali – riuniti dalla stessa passione per l’immaginario senza tempo degli anni ’40 e ’50. Il Festival ’made in Senigallia ’ è in grado di far rivivere questo immaginario con una magia unica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

