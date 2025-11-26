Il Summer Jamboree dal 31 luglio al 9 agosto

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Summer Jamboree, ecco le date per il 2026: il festival si svolgerà dal 31 luglio al 9 agosto. L’evento continua a consolidarsi come una delle esperienze culturali e urbane più iconiche d’Europa: un festival diffuso che coinvolge l’intera città, trasformandola in un grande palcoscenico a cielo aperto, in grado di attrarre un pubblico intergenerazionale – dai giovanissimi alle famiglie, appassionati da tutto il mondo, turisti italiani e internazionali – riuniti dalla stessa passione per l’immaginario senza tempo degli anni ’40 e ’50. Il Festival ’made in Senigallia ’ è in grado di far rivivere questo immaginario con una magia unica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il summer jamboree dal 31 luglio al 9 agosto

© Ilrestodelcarlino.it - Il Summer Jamboree dal 31 luglio al 9 agosto

Leggi anche questi approfondimenti

summer jamboree 31 luglioIl Summer Jamboree 2026 a Senigallia dal 31 luglio al 9 agosto - Il festival internazionale dedicato alla musica e cultura dell'America anni '40 e '50 si terrà ancora a Senigallia (Ancona) per dieci giorn ... ansa.it scrive

summer jamboree 31 luglioIl Summer Jamboree dal 31 luglio al 9 agosto - L’evento continua a consolidarsi come una delle esperienze culturali e urbane più iconiche d’Europa: un ... Scrive ilrestodelcarlino.it

summer jamboree 31 luglioSummer Jamboree, annunciate le date dell'edizione 2026: tutte le novità. E si balla anche d'inverno - Il Summer Jamboree, il più grande Festival internazionale nel suo genere dedicato al Rock’n’Roll e allo Swing, nelle loro molteplici declinazioni ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Summer Jamboree 31 Luglio