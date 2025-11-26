Il Sudafrica riaccende il nucleare | caccia agli scienziati nuovi laboratori e tante ambizioni strategiche

Il Sudafrica ha deciso di rimettere mano a un capitolo rimasto troppo a lungo sospeso: il governo di Pretoria ha infatti annunciato il rilancio completo del proprio programma nucleare, segnando un cambio di passo che potrebbe influenzare non solo il Paese ma l’intero continente. A spiegare la nuova direzione è stato il ministro dell’Energia, Kgosientsho Ramokgopa, durante un incontro con la stampa nella capitale. Il messaggio è stato diretto: il Sudafrica non intende restare indietro nella corsa globale alla tecnologia atomica, soprattutto nel segmento emergente dei reattori di nuova generazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Sudafrica riaccende il nucleare: caccia agli scienziati, nuovi laboratori e tante ambizioni strategiche

