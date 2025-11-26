Roma – Il sottosegretario alla cultura con delega Unesco, Gianmarco Mazzi, firmatario della proposta della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’umanità, ha ricevuto oggi 26 novembre a Milano il prestigioso premio “Orio Vergani” dal presidente dell’Accademia italiana della cucina Paolo Petroni, “per l’impegno nella diffusione internazionale della cultura gastronomica italiana e per la candidatura Unesco”. Cucina italiana patrimonio dell'umanita', primo si' dall'Unesco L’Accademia, fondata da Orio Vergani nel 1953 a Milano e riconosciuta dal 2003 come Istituzione Culturale della Repubblica, è presente in Italia con 223 delegazioni e 68 delegazioni all’estero e più di 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sottosegretario Gianmarco Mazzi premiato dall’Accademia italiana della cucina per la candidatura Unesco