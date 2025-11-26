il sogno realizzato della brava calciatrice paola taddei dalle belle torri al milan e infine alla nazionale under 19

Per Paola Taddei (nella foto), nata e cresciuta fra le mura di San Gimignano nel vivaio fra i ‘primi calci’ con i maschietto del Sangi, è arrivato il momento ‘magico’ con la convocazione fra le azzurrine Under 19 del calcio femminile per cominciare il cammino sulla strada verso l’ Europeo con inizio oggi sul campo di Pontedera contro l’Irlanda del Nord e sabato allo stadio ‘Davide Astori’ del Viola Park con la Bielorussia. Che quella bambina tirasse bene le pedate al pallone nessuno aveva dei dubbi sia fra i maschi che con il femminile nel cammino cominciato dalle torri, breve parentesi di Empoli, la parentesi con la ‘Florentia San Gimignano’ di serie A; per passare al femminile dell’Arezzo e infine nel mirino del Milan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

