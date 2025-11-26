Il sogno del centrosinistra Manzione come candidato
Sarebbe il colpo a sorpresa delle prossime amministrative. Di quelli che rimescolano le carte a destra e a manca. Soprattutto a manca, perché è in quell’area che il nome di Domenico Manzione (nella foto) è tornato in auge in veste di candidato sindaco a capo di una lista civica. Era già successo nel 2023, ma i trascorsi renziani dell’ex magistrato e procuratore capo del tribunale di Lucca fecero storcere il naso all’ala del Pd più legata alla segretaria Schlein. Ora però lo scenario è cambiato. Non solo perché Manzione ha appeso la toga al chiodo – è andato in pensione ad agosto in concomitanza con il 70° compleanno – ma anche perché all’interno del Pd ad oggi sembrano non esserci potenziali candidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
