Il sistema radio di RTL 102.5 | crossmedialità leader negli ascolti

Vanityfair.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli ultimi dati Audiradio, la radio fondata da Lorenzo Suraci sfiora i 7 milioni di ascolti nel giorno medio ed è fra le prime anche nel quarto d'ora, con 531mila italiani sintonizzati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il sistema radio di rtl 1025 crossmedialit224 leader negli ascolti

© Vanityfair.it - Il sistema radio di RTL 102.5: crossmedialità leader negli ascolti

Leggi anche questi approfondimenti

sistema radio rtl 1025RTL 102.5 è la radio più ascoltata d’Italia: media di 6,9 milioni di persone al giorno - 5 è la radio più ascoltata d’Italia: media di 6,9 milioni di persone al giorno ... Da tg24.sky.it

sistema radio rtl 1025RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio - 5 è fra le prime radio anche nel quarto d’ora con 531 mila ascoltatori ... Lo riporta rtl.it

RTL 102.5 è la radio più ascoltata ogni giorno - Ottimi risultato per l’intero sistema composto da RTL 102. Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Sistema Radio Rtl 1025