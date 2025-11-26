Il Dicastero per la Dottrina della fede ha pubblicato martedì una nota ufficiale in cui afferma che il sesso tra coniugi non ha come unico scopo la procreazione, ma serve anche a rafforzare il legame e il sentimento di appartenenza reciproca all’interno della coppia. Il documento, intitolato Una caro, che in latino significa una sola carne, si presenta come un elogio della monogamia e un approfondimento sul significato della sessualità nel matrimonio. La nota è stata scritta dal cardinale prefetto Víctor Manuel Fernández e da monsignor Armando Matteo, segretario della sezione dottrinale del dicastero, ed è stata approvata da papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il sesso secondo il Vaticano: non serve solo a fare figli, ma a rafforzare matrimonio e unione di coppia