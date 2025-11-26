Il sesso secondo il Vaticano | non serve solo a fare figli ma a rafforzare matrimonio e unione di coppia
Il Dicastero per la Dottrina della fede ha pubblicato martedì una nota ufficiale in cui afferma che il sesso tra coniugi non ha come unico scopo la procreazione, ma serve anche a rafforzare il legame e il sentimento di appartenenza reciproca all’interno della coppia. Il documento, intitolato Una caro, che in latino significa una sola carne, si presenta come un elogio della monogamia e un approfondimento sul significato della sessualità nel matrimonio. La nota è stata scritta dal cardinale prefetto Víctor Manuel Fernández e da monsignor Armando Matteo, segretario della sezione dottrinale del dicastero, ed è stata approvata da papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Cultweb.it
