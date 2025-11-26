Il servizio rifiuti passa a Ecolan mentre cresce il fronte critico e Di Biase FdI accusa | Nessuna chiarezza mancano i documenti
Continua a far discutere la decisione dell'amministrazione comunale di Chieti di affidare il servizio di igiene urbana alla società Ecolan per il prossimo decennio.La capogruppo di Fratelli d'Italia Carla Di Biase ha presentato un'interrogazione sulla delibera di giunta che avvia l'iter per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Raccolta rifiuti. Avviato l'iter per la proroga del servizio a Formula Ambiente. La Giunta Grillo traccia gli indirizzi per la nuova gestione. Le indicazioni sono frutto di verifiche a seguito delle criticità emerse in questi anni, nonché di confronti con Consiglio e Com - facebook.com Vai su Facebook
18/11/2025 | Determinazioni Dirigenziali Servizio conferimento di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (CER 20.03.03) IMPEGNO DI SPESA C.I.G.: B90813A860 tinyurl.com/3663aac7 Vai su X
Servizio rifiuti in gestione alla Ecolan: l'amministrazione di Chieti illustra benefici e opportunità - Il progetto passato in giunta prevede una riorganizzazione complessiva del servizio oltre a interventi su criticità note, come l’area di Santa Filomena, che non sarà più utilizzata per il transito dei ... Secondo chietitoday.it
Chieti, L’Amministrazione sul percorso di adesione a Ecolan, presentato il progetto passato in giunta sul servizio rifiuti - Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 19 novembre 2025 – Sì della Giunta al progetto della Spa Ecolan, società pubblica di gestione del servizio rifiuti – precisa il c ... Lo riporta abruzzonews24.com
Chieti: via libera al progetto Ecolan per l’igiene urbana - La Giunta comunale di Chieti approva il progetto Ecolan: gestione rifiuti pubblica, servizi moderni e più controllo per i cittadini ... Si legge su abruzzonews.eu