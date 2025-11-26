Il sequestro del 15enne dopo anni di estorsioni | Il padre aveva enormi disponibilità economiche

Il padre del 15enne rapito a San Giorgio a Cremano (Napoli) sarebbe stato per anni taglieggiato dalla camorra: dopo avere rifiutato di entrare in società con un uomo del clan, sarebbe stato obbligato ad accettare prestiti da restituire con interessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

