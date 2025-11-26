Il sequestro del 15enne dopo anni di estorsioni | Il padre aveva enormi disponibilità economiche

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre del 15enne rapito a San Giorgio a Cremano (Napoli) sarebbe stato per anni taglieggiato dalla camorra: dopo avere rifiutato di entrare in società con un uomo del clan, sarebbe stato obbligato ad accettare prestiti da restituire con interessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sequestro 15enne dopo anniRagazzo rapito nel Napoletano per chiedere un riscatto, 2 arresti per sequestro di persona - La svolta nelle indagini sul sequestro lampo del 15enne avvenuto l'8 aprile per chiedere un riscatto di un milione e mezzo di euro ... Da msn.com

sequestro 15enne dopo anniSequestro del 15enne, il carcere detta la regola: “L’infamato che infama non è infame” - Il primo arrestato per il sequestro del 15enne a San Giorgio a Cremano avrebbe avuto soldi e assistenza legale per non parlare, ma avrebbe scelto di collaborare ... Secondo fanpage.it

sequestro 15enne dopo anniNapoli, 15enne sequestrato in strada: arrestati gli ultimi due rapitori - Ricostruito il commando responsabile del sequestro del 15enne a San Giorgio a Cremano. Lo riporta msn.com

