Il sequel di mamma ho perso l’aereo diventa realtà con questa idea innovativa

possibilità di un ritorno di “mamma, ho perso l’aereo”. Il celebre attore Macaulay Culkin, protagonista indimenticabile dei film cult degli anni ’90, ha recentemente rivelato alcune speranze riguardo a un possibile nuovo capitolo della saga “Mamma, ho perso l’aereo”. Questa dichiarazione ha suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati di cinema natalizio, aprendo nuovi scenari per il franchise. L’attore ha manifestato una certa apertura a un eventuale sequel, ma con alcune condizioni fondamentali per mantenere la coerenza con l’originale. l’idea di un sequel con un protagonista adulto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il sequel di mamma ho perso l’aereo diventa realtà con questa idea innovativa

