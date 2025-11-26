Il segreto delle marinature perfette | come rendere unico ogni arrosto

Aromi, tecniche e ingredienti per una carne morbida e saporita. La marinatura è il primo passo per realizzare un arrosto succoso, profumato e ricco di sapore. Non basta scegliere una buona carne: il segreto è saperla preparare nel modo giusto, rispettando tempi, ingredienti e tecniche che trasformano il piatto. Da Girarrosto & Gastronomia La Lanterna, la marinatura è una vera arte tramandata negli anni. Perché marinare la carne?. La marinatura serve a: – ammorbidire le fibre, – insaporire in profondità, – mantenere la carne umida durante la cottura, – creare una crosticina dorata e aromatica. Le migliori marinature per arrosti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

