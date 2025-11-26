Il secondo Festival Internazionale di Poesiaterapia | ATTRAVERSO Parole di benessere per ogni età

Entra nel vivo la seconda edizione del Festival Internazionale di Poesiaterapia d’Italia che si chiude domenica 30 novembre ed è intitolato Attraverso. Parole di benessere per ogni età, avendo come filo conduttore la Poesiaterapia nelle età evolutive. La manifestazione curata da Mille Gru APS e PoesiaPresente – Scuola di Poesia di Monza, si svolge in collaborazione con ASST Brianza con il contributo di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e Fondazione Cariplo. E si struttura in un convegno internazionale in presenza, quattro tavole rotonde online e via zoom con esperti di Poesiaterapia italiani e stranieri, tre mostre, uno spettacolo di poesia seguito da un reading e due laboratori di formazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

