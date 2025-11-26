Quando lo scorso ottobre Pierpaolo Piccioli ha fatto il suo giro in passerella al termine della sfilata d’esordio alla guida di Balenciaga, era facile capire di essere davanti all’inizio di qualcosa di grande. Mentre Can’t Take My Eyes Off You cantata da Lauryn Hill risuonava negli spazi di 40, rue de Sèvres, tutti, dall’image architect Law Roach fino alla duchessa del Sussex Meghan Markle, erano già in piedi, pronti per esplodere in una fragorosa standing ovation. Pochi minuti dopo, da un backstage blindatissimo, non si sentiva il solito vociare dei giornalisti intenti a fare le loro classiche domande di rito, ma una serie di cori da stadio dedicati al nuovo direttore creativo della maison. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Il secondo atto di Pierpaolo Piccioli