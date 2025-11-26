Il Sap dal prefetto | rotta balcanica sicurezza e carenza di poliziotti al centro dell' incontro
Il Segretario Regionale del Friuli-Venezia Giulia Lorenzo Tamaro è stato ricevuto dal Prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi. “Un piacevole rincontrarsi con ruoli diversi, responsabilità maggiori e prospettive più ampie da ambedue le parti” scrive il Sap. “L’argomento principale è stata la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Venticinque richiedenti asilo, arrivati all’Aquila dopo aver attraversato la rotta balcanica a piedi, passano le notti tra pensiline, parcheggi e corridoi di fortuna. L’iter per la richiesta d’asilo è avviato, ma si è inceppato nel suo stesso paradosso Vai su X
Trieste, il SAP dal Prefetto Petronzi - Molti i temi al centro dell'incontro a cominciare dalla sicurezza del capoluogo regionale e della sempre complessa gestione dei flussi migratori dalla rotta Balcanica. Come scrive rainews.it
I fantasmi della rotta balcanica - File di camion, poliziotti italiani che di tanto in tanto tirano su la paletta, furgoncini e auto con targa balcanica o rumena passati al setaccio. Scrive repubblica.it
Migranti: la rotta balcanica risveglia la sinistra - Passando da Friuli, Veneto e Lombardia, l’impatto sulle città è devastante. Secondo panorama.it