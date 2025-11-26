Nemmeno l’aria magica della Champions è bastata al Manchester City per trovare l’immediato riscatto dopo la sconfitta in Premier contro il Newcastle (2-1). La squadra guidata da Pep Guardiola è infatti incappata in un’altra battuta d’arresto cadendo all’Ethiad per 0-2 sotto i colpi del Bayer Leverkusen. Una sconfitta – la prima stagionale in Europa – che non rovina troppo la classifica del club inglese (il City è sesto con 10 punti) ma che sicuramente ha aperto la strada a profonde riflessioni. Del resto è anche lecito che sia così, visto che il tecnico catalano ha deciso di giocare la partita schierando una formazione rivoluzionata rispetto alla gara precedente (10 cambi). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il sabotaggio di Guardiola al City: cambia dieci calciatori, perde e si prende i fischi (Telegraph)