Il ruolo del body positivity nel desiderio | come sentirsi sexy quando i canoni cambiano

Dilei.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrolli su TikTok e vedi corpi pazzeschi, outfit impeccabili, pose studiate e ti chiedi se anche tu dovresti essere così per sentirti sexy. Spoiler: no. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato, non solo a livello social, ma anche nei pensieri: sempre più creator digitali, influencer, attivisti e semplici persone stanno mostrando corpi veri, non filtrati. Semplicemente ci si mostra per quello che si è, senza paura del giudizio e senza necessariamente “impostare” un ruolo per essere più sexy. E da qui nasce una domanda importantissima: posso sentirmi sexy anche se non assomiglio ai canoni della moda o ai modelli dei social? Sì, certo! E il movimento del body positivity è qui per ricordarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

