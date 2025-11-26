Il rooftop si fa montagna | lo chalet urbano sui grattacieli di Milano
Sci vintage appesi alle pareti, plaid che profumano di libertà, bracieri accesi sotto le stelle artificiali di Porta Nuova. The ORGANICS SkyGarden si trasforma in Winter Garden, l’après-ski più metropolitano che la città abbia mai visto, e lo fa al tredicesimo piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, dove i grattacieli sostituiscono le vette innevate. Atmosfera alpina con vista skyline. Dal 6 novembre e fino a fine febbraio, la terrazza più scenografica di Milano abbandona i suoi abiti estivi per vestirsi di legno naturale e dettagli nordici. Cascate di felci e licheni innevati incorniciano lo skyline, mentre i dj set risuonano da una consolle installata dentro una vera cabinovia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cerchi una camera accogliente, dal gusto tipico di montagna e con vista mozzafiato sulle Dolomiti di Brenta o sul nostro parco? La camera Profumo di Bosco è perfetta per 2 o 3 persone, con arredi in abete, balcone panoramico, bagno privato e una bottiglia d - facebook.com Vai su Facebook
Lo chalet di montagna più romantico che fa impazzire gli influencer - Tra le vette innevate del Trentino si nasconde Chalet al Foss, il romantico rifugio di montagna diventato così apprezzato per le esperienze promosse sui social dagli influencer. Riporta siviaggia.it