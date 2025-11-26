Il rogo dell' auto di un' azienda con sede a Parma e l' ombra dell' Ndrangheta | si muove la Direzione Antimafia

Un incendio di un Fiat Doblò di un'azienda di trasporti con sede legale a Parma e sede operativa a Brescello ha fatto scattare gli approfondimenti da parte della Direzione Distrettuale Antimafia. L'ipotesi, ancora da verificare, è che dietro il rogo ci possa essere l'ombra della criminalità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it