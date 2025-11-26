Il ritorno di Sandokan riparte dalla Calabria

Cinquant’anni sono un’eternità nel tempo televisivo, ma un battito di ciglia nella memoria di un Paese. Dal primo dicembre, su Rai1, Can Yaman indosserà il sarong di Sandokan, la Tigre della Malesia, e il confronto con Kabir Bedi è inevitabile quanto spietato. Tutti ricordano quello sguardo magnetico, la chioma al vento, il volo per sconfiggere la tigre. E Philippe Leroy nei panni dell’irresistibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ritorno di Sandokan riparte dalla Calabria

