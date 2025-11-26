Il ritorno de La Fura dels Baus | Il nostro Amleto acrobatico per sollevare il mondo

Appeso per aria. Avvolto nel cellophane. Come una coscia di tacchino. Eppure quello dovrebbe essere Amleto! Mica uno qualunque. E invece il principe è consumato dal consumismo. L’uomo è diventato merce. Ma nel momento del monologo, ecco che ancora una volta sceglie di essere. Di liberarsi dalla plastica. Profondamente anticapitalista "SONS: Ser o no ser" de La Fura dels Baus, dal 28 novembre al 14 dicembre alla Fabbrica del Vapore. È il grande ritorno dei catalani, collettivo cult anni 90, col loro teatro immersivo e provocatorio. Bello rivederli a Milano. Merito della Show Bees di Gianmario Longoni (alla guida degli Arcimboldi), che già all’epoca li portava allo Smeraldo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

