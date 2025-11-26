Il Ritmo delle Cose | la rassegna ospita Cristiano Godano dei Marlene Kuntz

FASANO - Prosegue con un ospite d'eccezione il calendario de “Il Ritmo delle Cose”, la nuova rassegna promossa dall'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano nell'ambito del progetto Galattica - Rete Giovani Puglia. Dopo la data inaugurale di venerdì 21 novembre, la rassegna è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

