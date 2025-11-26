Il rimpianto Melli spegne una generosa Virtus

FENERBAHCE ISTANBUL 66 VIRTUS BOLOGNA 64 FENERBAHCE ISTANBUL: Horton Tucker 8, Hall 9, Biberovic 8, Melli 4, Birch 2, Jantunen 2, Baldwin IV 18, Bacot Junior 5, Colson II 8, Bitim 2, Boston Junior ne, Zagars ne. All. Jasikevicius. VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 8, Edwards 11, Alston Junior 6, Akele, Diouf 7, Jallow 9, Morgan 13, Hackett, Niang 3, Pajola 5, Diarra 2, Accorsi ne. All. Ivanovic. Arbitri: Belosevic, Bissuel, Petek. Note: parziali 15-17; 30-31; 50-47. Tiri da due: Fenerbahce 1336; Virtus 1426. Tiri da tre: 929; 827. Tiri liberi: 1313; 1216. Rimbalzi: 37; 36. ISTANBUL (Turchia) Esce a testa alta, la Virtus, dalla tana dei campioni d’Europa in carica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

