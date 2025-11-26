Il Rimini Calcio è sul baratro club verso la liquidazione Il sindaco | Vicende societarie vergognose

Il Rimini Calcio è a un passo dal baratro. Si riducono di ora in ora le possibilità di un proseguo dell’attività sportiva. Con la sempre più probabile esclusione dal campionato di serie C, torneo in cui dopo mesi di vicissitudini il club biancorosso naviga a -5 punti di classifica. La Rimini Fc. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

