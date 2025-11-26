Il rientro di Catherine in Australia per il padre malato di cancro la raccolta fondi il destino incerto | la storia di Lee il cavallo anziano che segue la famiglia nel bosco da decenni

Assieme alla famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, composta da Nathan e Catherine, con i loro tre figli Utopia Rose, Galorian e Blubell, ci sono anche gli animali a cui tutti, ma soprattutto la madre, erano profondamente legati. Un piccolo mondo affettivo in cui spiccano Gallipoli, il pony marrone, il cagnolino Spirit, e soprattutto Lee, l’anziano cavallo bianco che da oltre vent’anni accompagna la vita della madre. Lee ha 28 anni, un’età veneranda per un cavallo, e almeno venti di questi li ha trascorsi accanto a Catherine Birmingham. Ora, però, quella famiglia è stata divisa. I bambini sono stati trasferiti temporaneamente in una comunità protetta per minori, mentre la madre vive nella stessa struttura ma in un’area separata, anche se può incontrarli durante la giornata. 🔗 Leggi su Open.online