Il rientro della Juventus da Bodo è un incubo | freddo e pista ghiacciata rischiava di non partire

Problemi per la Juve al rientro in Italia dopo la partita contro il Bodo Glimt: la pista era completamente ghiacciata, ritardi e disagi anche per i tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I convocati della Juventus Next Gen Un rientro importante per Brambilla - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus pronta a rientrare in Italia: lo staff di Spalletti è arrivato all'aeroporto di Bodo ? Vai su X

Il rientro della Juventus da Bodo è un incubo: freddo e pista ghiacciata, rischiava di non partire - Problemi per la Juve al rientro in Italia dopo la partita contro il Bodo Glimt: la pista era completamente ghiacciata, ritardi e disagi anche per i tifosi ... Lo riporta fanpage.it

La Juve è partita da Bodo: rientro in Italia complicato, cosa è successo - È stato liberato un intero gate solo per favorire un comodo approdo della squadra. Come scrive tuttosport.com

Juventus bloccata a Bodo: rientro a rischio per i bianconeri e per i tifosi? Cosa sta succedendo in Norvegia, ultimissimi aggiornamenti - Cosa sta accadendo in Norvegia, tutti gli aggiornamenti La trasferta oltre il Circolo Polare Artico si sta trasformando ... Scrive juventusnews24.com