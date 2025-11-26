Il riassunto della quarta stagione di Stranger Things
In attesa dell’arrivo del primo volume di Stranger Things 4 ( scopri cliccando qui a che ora esce ), Netflix ha diffuso il riassunto della quarta stagione della serie. Prima di lasciarvi al video, che trovate subito sotto, vi ricordiamo che la quinta ed ultima stagione arriverà divisa in tre parti: Volume 1 dal 27 novembre, Volume 2 dal 26 dicembre e il gran finale il 1° gennaio! Ecco il riassunto della quarta stagione: La stagione sarà ambientata nell’autunno del 1987, un anno dopo gli eventi della quarta stagione. Hawkins è segnata dall’apertura delle fessure verso il Sottosopra e i protagonisti devono unire le forze per dare la caccia a Vecna, che però è svanito. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DOVE ERAVAMO RIMASTI: IL RIASSUNTO COMPLETO DI STRANGER THINGS 4 Stanotte arriva su Netflix la stagione 5… ma com’era finita la quarta? Ecco il recap veloce di tutto ciò che devi sapere prima di tornare a Hawkins ELEVEN È tornata a - facebook.com Vai su Facebook
Il riassunto della NBA di oggi: - c'è una squadra con un record di 17 vinte e 1 persa - in proiezione significa 77 vittorie e 5 sconfitte, ossia il record di sempre - vince ogni partita mediamente con 17 punti di scarto - la propria stella, Shai Gilgeous-Alexander, viag Vai su X
Stranger Things 4: il riassunto completo prima della stagione 5 - Come ricorda anche Variety, alla fine della quarta stagione, Eleven torna a Hawkins e scopre tutta la verità: Vecna non è solo il mostro dell’Upside Down, ma Henry Creel, il primo bambino usato nei ... Riporta daninseries.it
Stranger Things 5 arriva il 27 novembre: come è finita la quarta stagione - Alle 2 di stanotte 27 novembre, arrivano i primi 4 episodi di Stranger Things 5, su Netflix: ma dove eravamo rimasti? Si legge su msn.com
Stranger Things, dove eravamo rimasti: le cose da ricorda prima di premere play e cosa tenere d'occhio nella nuova stagione - Stranger Things 5 arriva come stagione finale, promette un ritmo immediato e molto più cupo del ... Riporta msn.com