il riassunto della quarta stagione di stranger things

In attesa dell’arrivo del primo volume di Stranger Things 4 ( scopri cliccando qui a che ora esce ), Netflix ha diffuso il riassunto della quarta stagione della serie. Prima di lasciarvi al video, che trovate subito sotto, vi ricordiamo che la quinta ed ultima stagione arriverà divisa in tre parti: Volume 1 dal 27 novembre, Volume 2 dal 26 dicembre e il gran finale il 1° gennaio! Ecco il riassunto della quarta stagione: La stagione sarà ambientata nell’autunno del 1987, un anno dopo gli eventi della quarta stagione. Hawkins è segnata dall’apertura delle fessure verso il Sottosopra e i protagonisti devono unire le forze per dare la caccia a Vecna, che però è svanito. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

