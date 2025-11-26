Il regista di I peccatori ha un piano inaspettato per il sequel del film una scelta controcorrente

Nell’era dei cinematic universe e dei sequel infiniti, Ryan Coogler ha fatto una scelta controcorrente. Con I peccatori, il regista di Black Panther e della saga Creed ha voluto raccontare una storia completa, autoconclusa, senza lasciare porte aperte a franchise programmati. Eppure, il mondo che ha creato è talmente ricco e stratificato che l’idea di abbandonarlo dopo un solo film sembra quasi uno spreco. La buona notizia è che Coogler non ha affatto chiuso la porta a possibili sviluppi. Solo che questi potrebbero arrivare in una forma completamente diversa da quella che ci aspetteremmo: il fumetto. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il regista di I peccatori ha un piano inaspettato per il sequel del film (una scelta controcorrente)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La dolce vita (1960) – Federico Fellini Roma come un sogno febbrile tra via Veneto e la cupola di San Pietro. Marcello Rubini (Mastroianni) vaga notti intere tra aristocratici annoiati, artisti in crisi, sante e peccatori: cronista mondano in cerca di un senso ch - facebook.com Vai su Facebook

I Peccatori, il regista spiega perché non ha intenzione di trasformarlo in un franchise - Ryan Coogler ha spiegato perché molto probabilmente I Peccatori non avrà un sequel e non verrà trasformato in un franchise. Si legge su comingsoon.it

Ryan Coogler è il regista con più stile a Hollywood? - Dopo il debutto del 2013 con Fruitvale Station, si tratta del primo lavoro di ... Come scrive gqitalia.it

I peccatori, Ryan Coogler scrive una lettera al pubblico: "Il mio cuore trabocca di gratitudine" - Il regista di Black Panther ha scritto un messaggio da dedicare agli spettatori che hanno accolto con grande entusiasmo il suo ultimo film. Riporta movieplayer.it