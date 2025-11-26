Il regalo di compleanno per la fidanzata era pieno di hashish | 28 chili in auto giovane arrestato a Colverde

La corsa “di fretta” per il compleanno della fidanzata è finita in caserma. Un giovane residente in Svizzera è stato arrestato dopo essere stato fermato dalla guardia di finanza lungo la Strada provinciale 19, nel territorio di Colverde, in zona di vigilanza doganale. L’auto è stata notata mentre. 🔗 Leggi su Quicomo.it

