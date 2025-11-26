Il reato di femminicidio è legge Meloni | Segnale di coesione

La Camera ha approvato all’unanimità il disegno di legge sul femminicidio, trasformandolo definitivamente in legge e introducendo nel codice penale un nuovo reato autonomo punito con l’ergastolo. Il provvedimento aveva già ottenuto in estate un ampio consenso bipartisan al Senato. Questo si inserisce nel codice l’articolo 577-bis, volto a riconoscere e contrastare in modo specifico . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il reato di femminicidio è legge, Meloni: “Segnale di coesione”

