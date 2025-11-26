Il rapporto padre-figlio in scena con ’Mai grande’

Al Testori ultimo appuntamento della nuova rassegna domenicale ‘Insieme a teatro’ dedicata alle famiglie: questa domenica alle 16 in scena ‘ Mai Grande. Un papà sopra le righe ’. Prodotto dalla Compagnia Arione de Falco, si tratta di uno spettacolo pluripremiato e finalista del progetto In-Box Verde 2018. La tematica trattata sarà il rapporto tra padre e figlio "attraverso lo sguardo dell’immaginazione", concentrandosi sull’assunto che "nessun genitore è perfetto e non esistono formule magiche, ma solo tentativi, comprensione e capacità di crescere insieme". Nato da un processo non solo di scrittura, a cura di Annalisa Arione e Dario De Falco, e la regia di Annalisa Cima, ma anche di improvvisazioni dei diversi attori, laboratori nelle scuole dell’infanzia ed elementari del Piemonte e della Lombardia con arricchimenti forniti da bambini dai 4 agli 11 anni per creare scenari quali fattorie, parchi e ambienti domestici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

