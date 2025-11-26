Il racconto dal fronte | A Pokrovsk è un inferno Servono armi e medicine

di Ilaria Vallerini PISA sta curando le proprie ferite fisiche e psicologiche impresse dalla guerra. Tiene comunque il telefono sempre a portata di mano poiché, figurando nell'elenco dei paramedici riservisti, se la situazione dovesse precipitare potrebbe essere richiamata al fronte da un momento all'altro e in 24 ore dovrebbe prendere servizio. Shevchuk ha 32 anni e dal 2016 è una delle donne del Battaglione medico 'Ospedalieri', un'organizzazione indipendente che opera sul teatro di guerra ucraino. Lei, come molte altre sue compaesane, ha deciso di lasciare tutto e partire come volontaria, dopo una formazione da paramedico, per "salvare vite umane".

