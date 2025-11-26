Il PSG con la sua nuova maglia Jordan all black farà di nuovo impazzire tutti

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il PSG sfoggerà nella sfida di mercoledì 26 novembre contro il Tottenham la sua quarta maglia della stagione 20252026. Si tratta di una versione Jordan nera, impreziosita da delicate sfumature rosa e da un accento rosso che attraversa la fascia centrale. «La nuova maglia del PSG esprime la forza del dettaglio e l’equilibrio tra tradizione artigianale e prestazioni», dichiara il club parigino. La striscia centrale, aggiunge la società, «diventa simbolo di uno stile, una visione, un gesto giusto, come la linea disegnata, tracciata, pensata su un cartamodello o una lavagna». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

