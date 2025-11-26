Una rete di Bedini, nella ripresa, ha regalato al Seravezza Pozzi i tre punti nello scontro diretto con il Prato: la squadra di Masitto, domenica, arriverà al Franchi caricata a molla dal successo e intenzionata a rimanere sul podio del girone (27 punti, gli stessi del Tau Altopascio, -5 dal Grosseto). La società verdazzurra, del resto, ormai da tempo, è abituata a veleggiare ai piani nobili della classifica, la passata stagione ha anche vinto i play off. Masitto, per la sfida di domenica dovrà rinunciare ancora ai lungodegenti Falteri, punta di diamante del mercato estivo, infortunatosi a inizio stagione, e Mosti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il prossimo avversario. Seravezza 'armato'. Domenica prossima sarà vera battaglia