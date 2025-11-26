Il prossimo avversario Seravezza ‘armato’ Domenica prossima sarà vera battaglia
Una rete di Bedini, nella ripresa, ha regalato al Seravezza Pozzi i tre punti nello scontro diretto con il Prato: la squadra di Masitto, domenica, arriverà al Franchi caricata a molla dal successo e intenzionata a rimanere sul podio del girone (27 punti, gli stessi del Tau Altopascio, -5 dal Grosseto). La società verdazzurra, del resto, ormai da tempo, è abituata a veleggiare ai piani nobili della classifica, la passata stagione ha anche vinto i play off. Masitto, per la sfida di domenica dovrà rinunciare ancora ai lungodegenti Falteri, punta di diamante del mercato estivo, infortunatosi a inizio stagione, e Mosti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Il napoli, prossimo avversario della Roma in campionato, sarà impegnato questa sera nel match casalingo contro il Qarabag. Almeno dalle prime indiscrezioni, non dovrebbe esserci chissà quale turnover (anche perché la loro situazione in Champions non a - facebook.com Vai su Facebook
Il prossimo avversario. Seravezza ‘armato’. Domenica prossima sarà vera battaglia - Una rete di Bedini, nella ripresa, ha regalato al Seravezza Pozzi i tre punti nello scontro diretto con il Prato: la squadra di Masitto, domenica, arriverà al Franchi caricata a molla dal successo e i ... Riporta sport.quotidiano.net