GUALDO TADINO - E’ stato presentato il cartellone di "Natale da vivere insieme", con oltre 50 eventi che animeranno la città sino a gennaio. Il programma, organizzato dal Comune in collaborazione con Gal Alta Umbria, associazioni, istituti scolastici, attività economiche, realtà sociali e culturali del territorio, è stato illustrato dall’assessore alla cultura, Gabriele Bazzucchi (nella foto). Col preludio della serata enogastronomica di sabato, chiamata "Divino in vino" nella taverna di San Martino, si inizia alle 15,30 di domenica 30 novembre nella piazza Martiri con l’accensione delle luminarie e festa con il coro "Sarabanda", gli sbandieratori, i ballerini di "Dance Fusion" e della scuola di danza "Golden Swan Ballet", e l’inaugurazione della mostra "Pier Toffoletti Fragmenta Maya" nella Chiesa di San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il programma del Natale . Eventi in città