Lo scorso maggio il Consiglio Nazionale aveva votato a stragrande maggioranza a favore di una proposta di legalizzazione dell'aborto. Dopo sei mesi di riflessione, il principe Alberto ha deciso di non promulgare la legge. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principe Alberto di Monaco si rifiuta di firmare la legge per legalizzare l'aborto: «Siamo cattolici»