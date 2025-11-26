Il principe Alberto di Monaco si rifiuta di firmare la legge per legalizzare l' aborto | Siamo cattolici
Lo scorso maggio il Consiglio Nazionale aveva votato a stragrande maggioranza a favore di una proposta di legalizzazione dell'aborto. Dopo sei mesi di riflessione, il principe Alberto ha deciso di non promulgare la legge. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
