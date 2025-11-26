Il primo dibattito tra Schlein e Meloni? L’invito ad Atreju e la condizione | Vengo solo se c’è un confronto con lei

«Vengo solo se posso confrontarmi con Giorgia Meloni » ha risposto Elly Schlein al nuovo invito ad Atreju da parte di Fratelli d’Italia. La segretaria del Pd è stata raggiunta da una telefonata oggi pomeriggio, come rivelano il Corriere della Sera e l’ Ansa. Schlein è stata invitata per la seconda volta alla storica manifestazione del partito della premier. Lo scorso anno la segretaria dem non aveva accettato. La condizione di Schlein al telefono con Donzelli. A chiamare Schlein sarebbe stato il capo dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. A lui la segretaria Pd avrebbe posto come unica condizione la possibilità di un faccia a faccia pubblico con la premier. 🔗 Leggi su Open.online