Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 26 novembre 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
GPL al prezzo del benzina?! Esatto. Con i Black Days Hyundai, i20 e Bayon GPL costano come il benzina. E la prima rata… la paghi nel 2026. ? Hyundai i20 GPL Compatta, agile e super tecnologica: perfetta per la città ma comoda anche nei viaggi. La - facebook.com Vai su Facebook
Aumenta il prezzo della benzina, self a 1,733 euro al litro. Servito a 1,872 euro al litro #ANSAmotori #ANSA Vai su X
Prezzi dei carburanti ancora in aumento: benzina e diesel ai massimi degli ultimi mesi - La corsa dei prezzi dei carburanti non si ferma: benzina e diesel tornano a salire superando soglie che non si vedevano da mesi ... Segnala lanotiziagiornale.it
Carburanti, prezzi ancora in salita: benzina e diesel verso nuovi aumenti entro fine 2025 - Le medie nazionali parlano chiaro: 1,721 euro al litro per ... Segnala 98zero.com
I prezzi dei carburanti oggi - Quanto costano Benzina, Diesel, GPL e metano, in modalità Self Service e Servito oggi nei distributori italiani. Si legge su fleetmagazine.com