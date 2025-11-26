Il Presidente Mattarella a Napoli per il nuovo Anno Accademico della Pontificia Facoltà di Teologia

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella torna ancora una volta a Napoli testimoniando lo speciale legame con la città in una circostanza di grande valore culturale, sociale e civile. Questa volta in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico della Pontificia Facoltà Teologia dell'Italia Meridionale a Capodimonte e la storica emittente Canale 21 trasmetterà l'evento in diretta.

