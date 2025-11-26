"Se volete vedere le Due Torri senza cantiere intorno, venite in San Giacomo Maggiore ". L’invito è di Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna, sponsor del presepe allestito da Nicola Baravelli in una delle cappelle della basilica di via Zamboni. Una strada in cerca di rilancio in una fase complessa della sua storia commerciale e non solo causa del maxi-cantiere della Garisenda, che ha stravolto la vita delle avarie attività commerciali che la costellano. Il presepe è una delle iniziative pensate per attirare pubblico in occasione del Natale. L’associazione dei commercianti proprio in questi giorni ha invitato in città sei blogger proprio per stimolare contenuti che raccontino Bologna per le festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presepe in San Giacomo: "Rilanciamo via Zamboni"