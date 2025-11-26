Il post Chivu è già deciso colpo di scena sulla panchina dell’Inter

La sconfitta nel derby contro il Milan non ha cambiato l’idea positiva che l’Inter si è fatta nei confronti del suo nuovo allenatore, Cristian Chivu, che sembra aver preso subito in mano la situazione in casa nerazzurra. Nelle ultime ore, però, sono giunte delle indiscrezioni di mercato che lasciano pensare ad un possibile futuro diverso in panchina per la squadra nerazzurra, con una candidatura di livello internazionale per guidare Lautaro e compagni. Già pronto il sostituto di Chivu (Ansa Foto) – tvplay.it Il calciomercato è sempre vivo e non smettono mai di circolare voci inerenti possibili colpi in ottica futura e possibili cambi in panchina. 🔗 Leggi su Tvplay.it

