L’assordante silenzio delle istituzioni competenti che permane sulle sorti del ponte crollato che collegava le due sponde del fiume Montone tra le vie Anzani e Forlanini, insieme alla desolante quanto degradante situazione di abbandono del cantiere, non fanno sperare in una soluzione a breve termine. Il cantiere come già raccontato, comparso come un ectoplasma dai boschi a ridosso del corso d’acqua che continuano ad essere abbattuti, con buona pace ed opportuno silenzio politico dei Verdi di Sinistra, allo stesso modo si è eclissato, sempre senza spiegazioni abbandonando macerie e terreno rimosso con il cartello dei lavori tristemente riverso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ponte sul Montone dopo quello sullo stretto?

