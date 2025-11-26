Il ponte sul Montone dopo quello sullo stretto?

L’assordante silenzio delle istituzioni competenti che permane sulle sorti del ponte crollato che collegava le due sponde del fiume Montone tra le vie Anzani e Forlanini, insieme alla desolante quanto degradante situazione di abbandono del cantiere, non fanno sperare in una soluzione a breve termine. Il cantiere come già raccontato, comparso come un ectoplasma dai boschi a ridosso del corso d’acqua che continuano ad essere abbattuti, con buona pace ed opportuno silenzio politico dei Verdi di Sinistra, allo stesso modo si è eclissato, sempre senza spiegazioni abbandonando macerie e terreno rimosso con il cartello dei lavori tristemente riverso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

