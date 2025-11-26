Il poadcast Gattabuia è protagonista del Festival Anticorpi e di Cattolica
Un live podcast per entrare nel mondo oltre le sbarre e fare esperienza della vita di chi abita il carcere ogni giorno. “Gattabuia” fa tappa a Cattolica, venerdì 29 novembre, alle ore 18:30 presso il Salone Snaporaz. Il live podcast ideato e scritto da Isabella De Silvestro e animato dalla sound. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
GATTABUIA live. Un viaggio sonoro nelle carceri italiane 29 novembre ore 18:30 ~ Salone Snaporaz CATTOLICA Com'è la giornata di un detenuto dietro le mura di un carcere? Gattabuia, podcast ideato e scritto dalla giornalista Isabella De Silvestro ed anim
Da "Elisa" di Leonardo Di Costanzo alla storia di Danilo Dolci a teatro, Isabella De Silvestro con il podcast Gattabuia