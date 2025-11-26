Il poadcast Gattabuia è protagonista del Festival Anticorpi e di Cattolica

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un live podcast per entrare nel mondo oltre le sbarre e fare esperienza della vita di chi abita il carcere ogni giorno. “Gattabuia” fa tappa a Cattolica, venerdì 29 novembre, alle ore 18:30 presso il Salone Snaporaz.  Il live podcast ideato e scritto da Isabella De Silvestro e animato dalla sound. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

