Il pessimo rinnovo contrattuale dei metalmeccanici rafforza le ragioni dello sciopero generale

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se si vuole cogliere dal vivo una delle principali ragioni per cui il sistema salariale italiano da anni precipita verso il basso ed è il peggiore tra i paesi più sviluppati, basta guardare al rinnovo del contratto dei metalmeccanici, appena sottoscritto tra FimFiomUilm e Federmeccanica. Negli ultimi anni la perdita di potere d’acquisto per un lavoratore metalmeccanico di livello medio è stata di più di 250 euro netti al mese. Per recuperare questa perdita, i salari contrattuali avrebbero dovuto crescere di circa 350 euro lordi. La richiesta dei sindacati confederali per il rinnovo del contratto triennale, dall’inizio del 2025 alla fine del 2027, è stata di 280 euro in più al mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il pessimo rinnovo contrattuale dei metalmeccanici rafforza le ragioni dello sciopero generale

© Ilfattoquotidiano.it - Il pessimo rinnovo contrattuale dei metalmeccanici rafforza le ragioni dello sciopero generale

News recenti che potrebbero piacerti

pessimo rinnovo contrattuale metalmeccaniciNuovo contratto metalmeccanici: +205 euro al mese e nuove tutele - FIM Cisl MB Lecco: “Risultato storico dopo 17 mesi di lotta”, grazie a 40 ore di sciopero e manifestazioni. Si legge su mbnews.it

pessimo rinnovo contrattuale metalmeccaniciRinnovo contratto metalmeccanici. Aumenti di stipendio e novità - Firmato l'accordo per rinnovare il Ccnl metalmeccanici (2025- money.it scrive

pessimo rinnovo contrattuale metalmeccaniciFirmato il rinnovo di contratto dei metalmeccanici: aumento medio di 205 euro - Il CCNL metalmeccanici prevede aumenti in 4 tranche: 27,70€ a giugno 2025 (già erogato), 53,17€ a giugno 2026, 59,58€ a giugno 2027 e 64,87€ a giugno 2028 ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pessimo Rinnovo Contrattuale Metalmeccanici